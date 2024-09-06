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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1975 года MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 10 злотых 1975 года MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 злотых 1975 года MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7,7 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Тираж UNC 35,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1975
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1975 года "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" со знаком MW AJ. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 529 проданному на аукционе WDA - MiM за 5000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSNET (4)
  • MARCINIAK (2)
  • Niemczyk (4)
  • Numimarket (5)
  • Numis Poland (1)
  • Rzeszowski DA (2)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (2)
  • WDA - MiM (12)
  • Wójcicki (7)
Польша 10 злотых 1975 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1975 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Польша 10 злотых 1975 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 10 злотых 1975 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS69 NGC
Цена
1267 $
Цена в валюте аукциона 5000 PLN
Польша 10 злотых 1975 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 10 злотых 1975 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1975 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 10 злотых 1975 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1975 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 1975 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1975 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 злотых 1975 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1975 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 злотых 1975 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1975 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 10 злотых 1975 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1975 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 1975 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1975 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 10 злотых 1975 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1975 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 10 злотых 1975 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1975 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 10 злотых 1975 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1975 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 10 злотых 1975 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1975 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша 10 злотых 1975 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1975 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 1975 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1975 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 1975 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1975 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 10 злотых 1975 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1975 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 10 злотых 1975 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1975 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 10 злотых 1975 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1975 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 10 злотых 1975 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Где продать?

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