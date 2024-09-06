10 злотых 1975 года MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1975 года "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" со знаком MW AJ. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 529 проданному на аукционе WDA - MiM за 5000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2024.

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