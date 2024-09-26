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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1975 года MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 10 злотых 1975 года MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 злотых 1975 года MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7,7 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 35,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1975
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1975 года "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 759 проданному на аукционе WDA - MiM за 2900 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 злотых 1975 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1975 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша 10 злотых 1975 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 10 злотых 1975 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 310 PLN
Польша 10 злотых 1975 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 10 злотых 1975 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1975 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 10 злотых 1975 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1975 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 1975 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1975 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 10 злотых 1975 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1975 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 10 злотых 1975 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
Польша 10 злотых 1975 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 10 злотых 1975 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1975 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Польша 10 злотых 1975 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1975 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Польша 10 злотых 1975 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1975 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 10 злотых 1975 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1975 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша 10 злотых 1975 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1975 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Польша 10 злотых 1975 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 злотых 1975 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе COINSNET - May 24, 2020
Польша 10 злотых 1975 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе COINSNET - May 24, 2020
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 злотых 1975 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 10 злотых 1975 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1975 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Rzeszowski DA - November 24, 2018
Польша 10 злотых 1975 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Rzeszowski DA - November 24, 2018
Продавец Rzeszowski DA
Дата 24 ноября 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Польша 10 злотых 1975 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Rzeszowski DA - November 24, 2018
Польша 10 злотых 1975 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Rzeszowski DA - November 24, 2018
Продавец Rzeszowski DA
Дата 24 ноября 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1975 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 10 злотых 1975 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1975 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Russiancoin - February 14, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 14 февраля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1975 "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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