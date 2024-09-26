Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1975 года MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" (Польша, Народная Республика)
Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 7,7 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 35,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1975
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1975 года "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 759 проданному на аукционе WDA - MiM за 2900 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 310 PLN
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 24 ноября 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 24 ноября 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
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