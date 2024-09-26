10 злотых 1975 года MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1975 года "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 759 проданному на аукционе WDA - MiM за 2900 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.

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