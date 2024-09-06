Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1967 года MW JG "Николай Коперник" (Польша, Народная Республика)
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1967 года "Николай Коперник" со знаком MW JG. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5723 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 440 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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