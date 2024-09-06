10 злотых 1967 года MW JG "Николай Коперник" (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1967 года "Николай Коперник" со знаком MW JG. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5723 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 440 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.

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