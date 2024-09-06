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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1967 года MW JG "Николай Коперник" (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 10 злотых 1967 года MW JG "Николай Коперник" - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 злотых 1967 года MW JG "Николай Коперник" - цена монеты - Польша, Народная Республика

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,50 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 2,128,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1967
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1967 года "Николай Коперник" со знаком MW JG. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5723 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 440 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1967 MW JG "Николай Коперник" на аукционе Coinhouse - October 9, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1967 "Николай Коперник" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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