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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1971 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 10 злотых 1971 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 злотых 1971 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,5 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 12,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1971
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1971 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1783 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 850 PLN. Торги состоялись 16 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 115 PLN
Польша 10 злотых 1971 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 1971 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1971 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 10 злотых 1971 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1971 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 10 злотых 1971 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1971 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 10 злотых 1971 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 1971 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 1971 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1971 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Польша 10 злотых 1971 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1971 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 10 злотых 1971 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1971 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 1971 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1971 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1971 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша 10 злотых 1971 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1971 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 10 злотых 1971 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1971 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1971 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Numisbalt - September 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1971 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе COINSNET - May 24, 2020
Польша 10 злотых 1971 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе COINSNET - May 24, 2020
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 злотых 1971 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 10 злотых 1971 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1971 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 10 злотых 1971 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1971 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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