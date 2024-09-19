Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1971 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Польша, Народная Республика)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 9,5 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 12,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1971
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1971 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1783 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 850 PLN. Торги состоялись 16 марта 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (5)
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 злотых 1971 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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