Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1966 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Польша, Народная Республика)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 12,9 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 4,157,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1966
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (88)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1966 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 750 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 2850 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
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Дата 14 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
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Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность AU
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
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Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность XF
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Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
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Дата 26 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность UNC
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