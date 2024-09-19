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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1966 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 10 злотых 1966 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 злотых 1966 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 12,9 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 4,157,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1966
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (88)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1966 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 750 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 2850 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 195 PLN
Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 10 злотых 1966 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
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Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 5 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
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Где продать?

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