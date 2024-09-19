10 злотых 1966 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1966 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 750 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 2850 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

Сохранность UNC (85) AU (1) XF (2) Сохранность (слабы) MS68 (1) MS67 (1) MS66 (15) MS65 (13) MS64 (9) MS63 (1) Сервис NGC (36) PCG (1) PCGS (3)

Продавец Все фирмы

BAC (4)

Bereska (1)

Cieszyńskie CN (1)

Coinhouse (1)

COINSNET (1)

Dom Aukcyjny Art Magnat (1)

MARCINIAK (18)

Niemczyk (11)

Numimarket (11)

NUMMUS Olomouc (1)

Stare Monety (16)

Stary Sklep (3)

WCN (6)

WDA - MiM (7)

Wójcicki (6)