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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1975 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 10 грошей 1975 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 грошей 1975 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,7 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 50,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1975
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1975 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 845 проданному на аукционе WDA - MiM за 1350 PLN. Торги состоялись 28 марта 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (6)
  • Wójcicki (3)
Польша 10 грошей 1975 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 10 грошей 1975 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Польша 10 грошей 1975 MW на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 10 грошей 1975 MW на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Польша 10 грошей 1975 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 грошей 1975 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1975 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 грошей 1975 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1975 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 10 грошей 1975 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 грошей 1975 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 грошей 1975 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1975 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 грошей 1975 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1975 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 грошей 1975 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS63 PL NGC
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Польша 10 грошей 1975 MW на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 грошей 1975 MW на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность UNC
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Польша 10 грошей 1975 MW на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 10 грошей 1975 MW на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1975 MW на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 10 грошей 1975 MW на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1975 MW на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша 10 грошей 1975 MW на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1975 MW на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша 10 грошей 1975 MW на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1975 MW на аукционе Cieszyńskie CN - April 4, 2020
Польша 10 грошей 1975 MW на аукционе Cieszyńskie CN - April 4, 2020
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1975 MW на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша 10 грошей 1975 MW на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1975 MW на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша 10 грошей 1975 MW на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1975 MW на аукционе Numis Poland - April 6, 2019
Польша 10 грошей 1975 MW на аукционе Numis Poland - April 6, 2019
Продавец Numis Poland
Дата 6 апреля 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
Польша 10 грошей 1975 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 10 грошей 1975 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1975 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 10 грошей 1975 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1975 MW на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 10 грошей 1975 MW на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1975 MW на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 10 грошей 1975 MW на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 грошей 1975 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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