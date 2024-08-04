Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 грошей 1975 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,7 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 50,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 грошей
- Год 1975
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1975 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 845 проданному на аукционе WDA - MiM за 1350 PLN. Торги состоялись 28 марта 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Cieszyńskie CN (1)
- COINSNET (2)
- MARCINIAK (3)
- Niemczyk (3)
- Numimarket (1)
- Numis Poland (1)
- Stary Sklep (1)
- WDA - MiM (6)
- Wójcicki (3)
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 10 грошей 1975 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск