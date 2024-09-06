Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 грошей 1971 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,7 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 50,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 грошей
- Год 1971
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1971 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7273 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 420 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (2)
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
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