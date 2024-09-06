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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1971 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 10 грошей 1971 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 грошей 1971 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,7 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 50,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1971
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1971 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7273 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 420 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numimarket (2)
  • Stare Monety (2)
  • Stary Sklep (1)
  • Wójcicki (2)
Польша 10 грошей 1971 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 грошей 1971 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Польша 10 грошей 1971 MW на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 10 грошей 1971 MW на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 20 PLN
Польша 10 грошей 1971 MW на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 10 грошей 1971 MW на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 грошей 1971 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 грошей 1971 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1971 MW на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 10 грошей 1971 MW на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1971 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 10 грошей 1971 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1971 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 10 грошей 1971 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1971 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 грошей 1971 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1971 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 грошей 1971 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1971 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 10 грошей 1971 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1971 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 10 грошей 1971 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 грошей 1971 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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