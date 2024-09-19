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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1967 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 10 грошей 1967 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 грошей 1967 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,7 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 62,059,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1967
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1967 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2866 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 280 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 грошей 1967 MW на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 грошей 1967 MW на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша 10 грошей 1967 MW на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 10 грошей 1967 MW на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 10 PLN
Польша 10 грошей 1967 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 грошей 1967 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1967 MW на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 10 грошей 1967 MW на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1967 MW на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 грошей 1967 MW на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1967 MW на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 грошей 1967 MW на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1967 MW на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 грошей 1967 MW на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1967 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 10 грошей 1967 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
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Польша 10 грошей 1967 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 10 грошей 1967 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Польша 10 грошей 1967 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 10 грошей 1967 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1967 MW на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Польша 10 грошей 1967 MW на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1967 MW на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 грошей 1967 MW на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Польша 10 грошей 1967 MW на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 10 грошей 1967 MW на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 грошей 1967 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 10 грошей 1967 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1967 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 грошей 1967 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1967 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 грошей 1967 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1967 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша 10 грошей 1967 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Польша 10 грошей 1967 MW на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 грошей 1967 MW на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность MS68 GCN
Цена
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Польша 10 грошей 1967 MW на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 10 грошей 1967 MW на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1967 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 10 грошей 1967 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1967 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 10 грошей 1967 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 грошей 1967 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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