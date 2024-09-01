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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1966 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 10 грошей 1966 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 грошей 1966 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,7 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 70,749,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1966
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1966 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 621 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 460 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 грошей 1966 MW на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 10 грошей 1966 MW на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша 10 грошей 1966 MW на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 10 грошей 1966 MW на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 10 грошей 1966 MW на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 грошей 1966 MW на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1966 MW на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 грошей 1966 MW на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1966 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 10 грошей 1966 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1966 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 10 грошей 1966 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1966 MW на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 10 грошей 1966 MW на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1966 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 10 грошей 1966 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1966 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 10 грошей 1966 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1966 MW на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 10 грошей 1966 MW на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 грошей 1966 MW на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 10 грошей 1966 MW на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1966 MW на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 10 грошей 1966 MW на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1966 MW на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 10 грошей 1966 MW на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1966 MW на аукционе Numis Poland - March 15, 2023
Польша 10 грошей 1966 MW на аукционе Numis Poland - March 15, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 15 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1966 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 10 грошей 1966 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1966 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 10 грошей 1966 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1966 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 10 грошей 1966 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1966 MW на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 10 грошей 1966 MW на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1966 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 грошей 1966 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1966 MW на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 10 грошей 1966 MW на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1966 MW на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 10 грошей 1966 MW на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 грошей 1966 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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