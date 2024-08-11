Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 злотый 1975 года (Польша, Народная Республика)
Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 2,12 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 22,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1975
- Монетный двор Кремница
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (63) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1975 года. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на Кремницком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 904 проданному на аукционе WDA - MiM за 1800 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Cieszyńskie CN (3)
- COINSNET (3)
- MARCINIAK (5)
- Niemczyk (1)
- Numimarket (14)
- Numis Poland (5)
- Stare Monety (4)
- Stary Sklep (2)
- WCN (1)
- WDA - MiM (13)
- Wójcicki (12)
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS68 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS68 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 1 злотый 1975 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск