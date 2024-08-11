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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 злотый 1975 года (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 1 злотый 1975 года - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 1 злотый 1975 года - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 2,12 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 22,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1975
  • Монетный двор Кремница
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (63) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1975 года. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на Кремницком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 904 проданному на аукционе WDA - MiM за 1800 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 злотый 1975 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1 злотый 1975 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 85 PLN
Польша 1 злотый 1975 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 злотый 1975 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша 1 злотый 1975 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 злотый 1975 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1975 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 1 злотый 1975 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1975 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1 злотый 1975 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1975 на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Польша 1 злотый 1975 на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1975 на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Польша 1 злотый 1975 на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
Польша 1 злотый 1975 на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 1 злотый 1975 на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC PL
Цена
Польша 1 злотый 1975 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 злотый 1975 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1975 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 1 злотый 1975 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1975 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 1 злотый 1975 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1975 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 1 злотый 1975 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1975 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 1 злотый 1975 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1975 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 1 злотый 1975 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1975 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 1 злотый 1975 на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1975 на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Польша 1 злотый 1975 на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1975 на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Польша 1 злотый 1975 на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1975 на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 1 злотый 1975 на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1975 на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 1 злотый 1975 на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1975 на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 1 злотый 1975 на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 злотый 1975 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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