1 злотый 1972 года MW (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1972 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2025 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1350 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

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