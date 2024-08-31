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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 злотый 1972 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 1 злотый 1972 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 1 злотый 1972 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Bereska Numizmatyka

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 2,12 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 7,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1972
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1972 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2025 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1350 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 злотый 1972 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 1 злотый 1972 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша 1 злотый 1972 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 злотый 1972 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Польша 1 злотый 1972 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 злотый 1972 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1972 MW на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 1 злотый 1972 MW на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1972 MW на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1 злотый 1972 MW на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1972 MW на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 9 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1972 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 1 злотый 1972 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1972 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 злотый 1972 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Польша 1 злотый 1972 MW на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 1 злотый 1972 MW на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1972 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 1 злотый 1972 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1972 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 1 злотый 1972 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1972 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 1 злотый 1972 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1972 MW на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 1 злотый 1972 MW на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1972 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 1 злотый 1972 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Польша 1 злотый 1972 MW на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша 1 злотый 1972 MW на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1972 MW на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша 1 злотый 1972 MW на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1972 MW на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Польша 1 злотый 1972 MW на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Продавец Numis Poland
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS69 PCG
Цена
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Польша 1 злотый 1972 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 1 злотый 1972 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1972 MW на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Польша 1 злотый 1972 MW на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1972 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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