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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 злотый 1971 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 1 злотый 1971 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 1 злотый 1971 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 2,12 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 6,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1971
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (66)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1971 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 738 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 2100 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 злотый 1971 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 злотый 1971 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
151 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Польша 1 злотый 1971 MW на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 1 злотый 1971 MW на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Польша 1 злотый 1971 MW на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1 злотый 1971 MW на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1971 MW на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1 злотый 1971 MW на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1971 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 злотый 1971 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1971 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 злотый 1971 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Польша 1 злотый 1971 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 1 злотый 1971 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1971 MW на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 1 злотый 1971 MW на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1971 MW на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 1 злотый 1971 MW на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1971 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 1 злотый 1971 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1971 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 1 злотый 1971 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1971 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 злотый 1971 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1971 MW на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 1 злотый 1971 MW на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1971 MW на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 1 злотый 1971 MW на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS65 PGM
Цена
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Польша 1 злотый 1971 MW на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 1 злотый 1971 MW на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1971 MW на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 1 злотый 1971 MW на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1971 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 1 злотый 1971 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1971 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 1 злотый 1971 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1971 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 1 злотый 1971 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1971 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 1 злотый 1971 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1971 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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