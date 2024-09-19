Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 злотый 1971 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 2,12 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 6,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1971
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (66)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1971 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 738 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 2100 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS66 PL NGC
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS65 PGM
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS64 NGC
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Дата 31 января 2023
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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