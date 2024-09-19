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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 злотый 1967 года MW. Алюминий (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Алюминий

Аверс монеты - 1 злотый 1967 года MW Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 1 злотый 1967 года MW Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Bereska Numizmatyka

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 2,12 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 1,002,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1967
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (86)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1967 года со знаком MW. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2647 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 5500 PLN. Торги состоялись 11 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 злотый 1967 MW на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1 злотый 1967 MW на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
433 $
Цена в валюте аукциона 1750 PLN
Польша 1 злотый 1967 MW на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 злотый 1967 MW на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Польша 1 злотый 1967 MW на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 1 злотый 1967 MW на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1967 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 злотый 1967 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1967 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 злотый 1967 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1967 MW на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1 злотый 1967 MW на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1967 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 1 злотый 1967 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1967 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 злотый 1967 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1967 MW на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 1 злотый 1967 MW на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Польша 1 злотый 1967 MW на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 1 злотый 1967 MW на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1967 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 1 злотый 1967 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1967 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 злотый 1967 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1967 MW на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Польша 1 злотый 1967 MW на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 12 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1967 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 1 злотый 1967 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1967 MW на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 1 злотый 1967 MW на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1967 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 1 злотый 1967 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1967 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 1 злотый 1967 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1967 MW на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 1 злотый 1967 MW на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1967 MW на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша 1 злотый 1967 MW на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1967 MW на аукционе Niemczyk - September 18, 2022
Польша 1 злотый 1967 MW на аукционе Niemczyk - September 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 сентября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1967 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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