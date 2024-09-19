Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 злотый 1967 года MW. Алюминий (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Алюминий
Фотография: Bereska Numizmatyka
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 2,12 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 1,002,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1967
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (86)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1967 года со знаком MW. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2647 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 5500 PLN. Торги состоялись 11 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 12 июля 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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