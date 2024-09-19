1 злотый 1967 года MW. Алюминий (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1967 года со знаком MW. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2647 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 5500 PLN. Торги состоялись 11 декабря 2021.

Сохранность UNC (79) AU (1) XF (3) VF (3) Сохранность (слабы) MS67 (3) MS66 (13) MS65 (34) MS64 (15) MS63 (1) MS61 (1) Сервис NGC (62) PCGS (5)

Продавец Все фирмы

Bereska (3)

Cieszyńskie CN (1)

COINSNET (1)

Heritage (1)

Karbownik (1)

MARCINIAK (17)

Niemczyk (17)

Numimarket (15)

Numis Poland (3)

Rzeszowski DA (1)

Stary Sklep (1)

WCN (10)

WDA - MiM (10)

Wójcicki (5)