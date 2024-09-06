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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 злотый 1966 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 1 злотый 1966 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 1 злотый 1966 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Bereska Numizmatyka

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 2,12 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 18,185,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1966
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (132)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1966 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4504 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1200 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 злотый 1966 MW на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1 злотый 1966 MW на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 460 PLN
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность XF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 24 PLN
Польша 1 злотый 1966 MW на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 злотый 1966 MW на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1966 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 злотый 1966 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1966 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 злотый 1966 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1966 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 злотый 1966 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1966 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 злотый 1966 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1966 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 1 злотый 1966 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1966 MW на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1 злотый 1966 MW на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1966 MW на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1 злотый 1966 MW на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1966 MW на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Польша 1 злотый 1966 MW на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1966 MW на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 1 злотый 1966 MW на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1966 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 злотый 1966 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1966 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 злотый 1966 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1966 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 злотый 1966 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1966 MW на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша 1 злотый 1966 MW на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1966 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 1 злотый 1966 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1966 MW на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 1 злотый 1966 MW на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1966 MW на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша 1 злотый 1966 MW на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1966 MW на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 1 злотый 1966 MW на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1966 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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