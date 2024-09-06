Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 злотый 1966 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Bereska Numizmatyka
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 2,12 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 18,185,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1966
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (132)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1966 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4504 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1200 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность UNC
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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