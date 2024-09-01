Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Двугрош (2 гроша) 1654 года MW (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,24 гр
- Диаметр 19 - 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Двугрош (2 гроша)
- Год 1654
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Всхова
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двугрош (2 гроша) 1654 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 499 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 5000 PLN. Торги состоялись 13 мая 2017.
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