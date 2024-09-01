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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двугрош (2 гроша) 1654 года MW (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Двугрош (2 гроша) 1654 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Двугрош (2 гроша) 1654 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,24 гр
  • Диаметр 19 - 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Двугрош (2 гроша)
  • Год 1654
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двугрош (2 гроша) 1654 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 499 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 5000 PLN. Торги состоялись 13 мая 2017.

Сохранность
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  • Niemczyk (1)
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность VF
Цена
995 $
Цена в валюте аукциона 4200 PLN
Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность VF
Цена
1300 $
Цена в валюте аукциона 5000 PLN
Польша Двугрош (2 гроша) 1654 MW на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша Двугрош (2 гроша) 1654 MW на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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