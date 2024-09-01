Двугрош (2 гроша) 1654 года MW (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двугрош (2 гроша) 1654 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 499 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 5000 PLN. Торги состоялись 13 мая 2017.

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