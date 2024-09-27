Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Донатив 5 дукатов 1656 года GR "Гданьск". Олово (Польша, Ян II Казимир)
Разновидность: Олово
Техническая информация
- Металл Олово
- Вес 21,47 гр
- Диаметр 43 мм
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал 5 дукатов
- Год 1656
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 5 дукатов 1656 года "Гданьск" со знаком GR. Олово. Это оловянная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 303 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 6600 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2009.
Сохранность
- Все фирмы
- WCN (2)
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