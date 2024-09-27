Донатив 5 дукатов 1656 года GR "Гданьск". Олово (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 5 дукатов 1656 года "Гданьск" со знаком GR. Олово. Это оловянная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 303 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 6600 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2009.

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