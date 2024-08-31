Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Донатив 5 дукатов 1654 года GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 17,3 гр
- Диаметр 43 мм
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал 5 дукатов
- Год 1654
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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