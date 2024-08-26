Донатив 5 дукатов 1656 года GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 5 дукатов 1656 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 736 проданному на аукционе Dorotheum GmbH & Co KG за 110000 EUR. Торги состоялись 18 мая 2022.

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