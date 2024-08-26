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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донатив 5 дукатов 1656 года GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Донатив 5 дукатов 1656 года GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Донатив 5 дукатов 1656 года GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 17,3 гр
  • Диаметр 43 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 5 дукатов
  • Год 1656
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 5 дукатов 1656 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 736 проданному на аукционе Dorotheum GmbH & Co KG за 110000 EUR. Торги состоялись 18 мая 2022.

Сохранность
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  • Niemczyk (1)
Польша 5 дукатов 1656 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Dorotheum - May 20, 2022
Продавец Dorotheum
Дата 20 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
116365 $
Цена в валюте аукциона 110000 EUR
Польша 5 дукатов 1656 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша 5 дукатов 1656 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 дукатов 1656 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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