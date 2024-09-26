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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донатив 4 дуката 1655 года HL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Донатив 4 дуката 1655 года HL "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Донатив 4 дуката 1655 года HL "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 4 дуката
  • Год 1655
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 4 дуката 1655 года "Торунь" со знаком HL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 121 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 240000 PLN. Торги состоялись 21 октября 2016.

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Польша 4 дуката 1655 HL "Торунь" (Донатив) на аукционе Heritage - September 11, 2018
Польша 4 дуката 1655 HL "Торунь" (Донатив) на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
11400 $
Цена в валюте аукциона 11400 USD
Польша 4 дуката 1655 HL "Торунь" (Донатив) на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность XF
Цена
14473 $
Цена в валюте аукциона 12500 EUR
Польша 4 дуката 1655 HL "Торунь" (Донатив) на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша 4 дуката 1655 HL "Торунь" (Донатив) на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша 4 дуката 1655 HL "Торунь" (Донатив) на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша 4 дуката 1655 HL "Торунь" (Донатив) на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Польша 4 дуката 1655 HL "Торунь" (Донатив) на аукционе Spink - June 26, 2016
Продавец Spink
Дата 26 июня 2016
Сохранность F
Цена
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Польша 4 дуката 1655 HL "Торунь" (Донатив) на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность XF
Цена
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Польша 4 дуката 1655 HL "Торунь" (Донатив) на аукционе Spink - December 1, 2013
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша 4 дуката 1655 HL "Торунь" (Донатив) на аукционе Stack's - January 16, 2007
Польша 4 дуката 1655 HL "Торунь" (Донатив) на аукционе Stack's - January 16, 2007
Из коллекции Ганда III
Продавец Stack's
Дата 16 января 2007
Сохранность XF
Цена
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Польша 4 дуката 1655 HL "Торунь" (Донатив) на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 дуката 1655 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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