Донатив 4 дуката 1655 года HL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 4 дуката 1655 года "Торунь" со знаком HL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 121 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 240000 PLN. Торги состоялись 21 октября 2016.

Сохранность AU (2) XF (5) VF (1) F (1) Сохранность (слабы) DETAILS (1) Сервис NGC (1) Прочие фильтры Монеты из коллекций (1)