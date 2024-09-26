Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Донатив 4 дуката 1655 года HL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал 4 дуката
- Год 1655
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 4 дуката 1655 года "Торунь" со знаком HL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 121 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 240000 PLN. Торги состоялись 21 октября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
- Все фирмы
- Heritage (1)
- Künker (3)
- Niemczyk (2)
- Spink (2)
- Stack's (1)
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
11400 $
Цена в валюте аукциона 11400 USD
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Из коллекции Ганда III
Продавец Stack's
Дата 16 января 2007
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 4 дуката 1655 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск