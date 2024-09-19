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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 50 марок 1923 года KL. Медь (Польша, II Республика)

Разновидность: Медь

Аверс монеты - Пробные 50 марок 1923 года KL Медь - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 50 марок 1923 года KL Медь - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,25 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 50 марок
  • Год 1923
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 марок 1923 года со знаком KL. Медь. Это медная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 318 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 14000 PLN. Торги состоялись 24 октября 2014.

Сохранность
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  • Niemczyk (1)
Польша 50 марок 1923 KL (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша 50 марок 1923 KL (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 50 марок 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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