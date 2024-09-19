Пробные 50 марок 1923 года KL. Медь (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 марок 1923 года со знаком KL. Медь. Это медная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 318 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 14000 PLN. Торги состоялись 24 октября 2014.

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