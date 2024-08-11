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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 50 марок 1923 года KL. Латунь (Польша, II Республика)

Разновидность: Латунь

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Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 3,45 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 50 марок
  • Год 1923
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 марок 1923 года со знаком KL. Латунь. Это латунная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 531 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 14000 PLN. Торги состоялись 1 марта 2014.

Сохранность
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  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 1 марта 2014
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 50 марок 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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