Пробные 50 марок 1923 года KL. Латунь (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 марок 1923 года со знаком KL. Латунь. Это латунная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 531 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 14000 PLN. Торги состоялись 1 марта 2014.

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