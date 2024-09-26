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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 50 марок 1923 года KL. Золото (Польша, II Республика)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - Пробные 50 марок 1923 года KL Золото - цена золотой монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 50 марок 1923 года KL Золото - цена золотой монеты - Польша, II Республика

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 7,64 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 50 марок
  • Год 1923
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 марок 1923 года со знаком KL. Золото. Это золотая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24029 проданному на аукционе Stack's Bowers за 75000 USD. Торги состоялись 15 января 2023.

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Польша 50 марок 1923 KL (Пробные) на аукционе Stack's - January 15, 2023
Польша 50 марок 1923 KL (Пробные) на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность SP63 PCGS
Цена
75000 $
Цена в валюте аукциона 75000 USD
Польша 50 марок 1923 KL (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 50 марок 1923 KL (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 марок 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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