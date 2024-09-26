Пробные 50 марок 1923 года KL. Золото (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 марок 1923 года со знаком KL. Золото. Это золотая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24029 проданному на аукционе Stack's Bowers за 75000 USD. Торги состоялись 15 января 2023.

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