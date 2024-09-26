Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 50 марок 1923 года KL. Золото (Польша, II Республика)
Разновидность: Золото
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 7,64 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 50 марок
- Год 1923
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 марок 1923 года со знаком KL. Золото. Это золотая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24029 проданному на аукционе Stack's Bowers за 75000 USD. Торги состоялись 15 января 2023.
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Сохранность (слабы)
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