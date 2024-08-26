Пробные 50 марок 1923 года KL. Серебро (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 марок 1923 года со знаком KL. Серебро. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1388 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 10000 PLN. Торги состоялись 14 марта 2020.

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