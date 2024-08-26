Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 50 марок 1923 года KL. Серебро (Польша, II Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 50 марок 1923 года KL Серебро - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 50 марок 1923 года KL Серебро - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 4,87 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 12

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 50 марок
  • Год 1923
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 марок 1923 года со знаком KL. Серебро. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1388 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 10000 PLN. Торги состоялись 14 марта 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Niemczyk (1)
Польша 50 марок 1923 KL (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Польша 50 марок 1923 KL (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 14 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 50 марок 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет II Республики Монеты Польши 1923 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 50 марок Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск