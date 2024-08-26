Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 50 марок 1923 года KL. Серебро (Польша, II Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 4,87 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 12
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 50 марок
- Год 1923
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 марок 1923 года со знаком KL. Серебро. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1388 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 10000 PLN. Торги состоялись 14 марта 2020.
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