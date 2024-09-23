Пробные 50 марок 1923 года KL. Бронза (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 марок 1923 года со знаком KL. Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 449 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 28000 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2011.

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