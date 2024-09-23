Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 50 марок 1923 года KL. Бронза (Польша, II Республика)
Разновидность: Бронза
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 5,2 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 120
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 50 марок
- Год 1923
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (22) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 марок 1923 года со знаком KL. Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 449 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 28000 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2011.
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность XF
Цена
3256 $
Цена в валюте аукциона 13000 PLN
Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность SP62 BN PCGS
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 14 февраля 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 26 февраля 2011
Сохранность UNC
Цена
******
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 50 марок 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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