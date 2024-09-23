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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 50 марок 1923 года KL. Бронза (Польша, II Республика)

Разновидность: Бронза

Аверс монеты - Пробные 50 марок 1923 года KL Бронза - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 50 марок 1923 года KL Бронза - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 5,2 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 120

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 50 марок
  • Год 1923
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (22) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 марок 1923 года со знаком KL. Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 449 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 28000 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2011.

Сохранность
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Польша 50 марок 1923 KL (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Польша 50 марок 1923 KL (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность XF
Цена
3256 $
Цена в валюте аукциона 13000 PLN
Польша 50 марок 1923 KL (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 50 марок 1923 KL (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
5146 $
Цена в валюте аукциона 21000 PLN
Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 марок 1923 KL (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 50 марок 1923 KL (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность SP62 BN PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
Польша 50 марок 1923 KL (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша 50 марок 1923 KL (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 февраля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 марок 1923 KL (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша 50 марок 1923 KL (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
Польша 50 марок 1923 KL (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша 50 марок 1923 KL (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 марок 1923 KL (Пробные) на аукционе Künker - June 19, 2013
Продавец Künker
Дата 19 июня 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 июня 2013
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 марок 1923 KL (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша 50 марок 1923 KL (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 февраля 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2001
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 марок 1923 KL (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 50 марок 1923 KL (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 марок 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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