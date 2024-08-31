Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 20 грошей 1923 года ⤔ WJ. Никель (Польша, II Республика)
Разновидность: Никель
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 3,0 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 20 грошей
- Год 1923
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 грошей 1923 года со знаком ⤔ WJ. Никель. Это никелевая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (1)
- Solidus Numismatik (1)
Где продать?
Для продажи 20 грошей 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск