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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20 грошей 1923 года ⤔ WJ. Никель (Польша, II Республика)

Разновидность: Никель

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Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 3,0 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 20 грошей
  • Год 1923
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 грошей 1923 года со знаком ⤔ WJ. Никель. Это никелевая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Solidus Numismatik (1)
Польша 20 грошей 1923 ⤔ WJ (Пробные) на аукционе Solidus Numismatik - November 15, 2015
Продавец Solidus Numismatik
Дата 15 ноября 2015
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 грошей 1923 ⤔ WJ (Пробные) на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2010
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2010
Сохранность PF65 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 20 грошей 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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