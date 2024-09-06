Пробные 20 грошей 1923 года WJ. Латунь (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 грошей 1923 года со знаком WJ. Латунь. Это латунная монета периода II Республики отчеканена на Ле-Локльском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 619 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 26000 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2008.

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