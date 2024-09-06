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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20 грошей 1923 года WJ. Латунь (Польша, II Республика)

Разновидность: Латунь

Аверс монеты - Пробные 20 грошей 1923 года WJ Латунь - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 20 грошей 1923 года WJ Латунь - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 3,35 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 30

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 20 грошей
  • Год 1923
  • Монетный двор Ле-Локль
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 грошей 1923 года со знаком WJ. Латунь. Это латунная монета периода II Республики отчеканена на Ле-Локльском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 619 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 26000 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2008.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (2)
  • WCN (2)
Польша 20 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 20 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
3763 $
Цена в валюте аукциона 14500 PLN
Польша 20 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 20 грошей 1923 WJ (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
5345 $
Цена в валюте аукциона 20000 PLN
Продавец WCN
Дата 29 ноября 2008
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2001
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20 грошей 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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