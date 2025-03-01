Талер 1699 года "Стрелковая клипа" (Польша, Август II Сильный)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес25,62 гр
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаПольша
- ПериодАвгуст II Сильный
- НоминалТалер
- Год1699
- ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты талер 1699 года "Стрелковая клипа". Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 170 проданному на аукционе WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny за 25000 PLN. Торги состоялись 1 марта 2025.
Сколько стоит серебряная монета Августа II Сильного талер 1699 года "Стрелковая клипа"?
По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты талер 1699 года "Стрелковая клипа" составляет 1900 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене талер 1699 года "Стрелковая клипа"?
Информация о текущей стоимости польской монеты талер 1699 года "Стрелковая клипа" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету талер 1699 года "Стрелковая клипа"?
Для продажи талер 1699 года "Стрелковая клипа" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.