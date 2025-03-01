Талер 1699 года "Стрелковая клипа" (Польша, Август II Сильный)

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене талер 1699 года "Стрелковая клипа"?

Информация о текущей стоимости польской монеты талер 1699 года "Стрелковая клипа" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.