Талер 1699 года "Стрелковая клипа" (Польша, Август II Сильный)

Аверс монеты - Талер 1699 года "Стрелковая клипа" - цена серебряной монеты - Польша, Август II СильныйРеверс монеты - Талер 1699 года "Стрелковая клипа" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес25,62 гр
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаПольша
  • ПериодАвгуст II Сильный
  • НоминалТалер
  • Год1699
  • ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:1900 USD
График аукционных продаж Талер 1699 года "Стрелковая клипа" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный
Цены на аукционах (81)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты талер 1699 года "Стрелковая клипа". Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 170 проданному на аукционе WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny за 25000 PLN. Торги состоялись 1 марта 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Польша Талер 1699 "Стрелковая клипа" на аукционе Wójcicki - 14 декабря 2025
Польша Талер 1699 "Стрелковая клипа" на аукционе Wójcicki - 14 декабря 2025
ПродавецWójcicki
Дата14 декабря 2025
СохранностьXF
Цена
1001 $
Цена в валюте аукциона 3600 PLN
Польша Талер 1699 "Стрелковая клипа" на аукционе Höhn - 16 ноября 2025
ПродавецHöhn
Дата16 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
419 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Польша Талер 1699 "Стрелковая клипа" на аукционе Stary Sklep - 12 октября 2025
Польша Талер 1699 "Стрелковая клипа" на аукционе Stary Sklep - 12 октября 2025
ПродавецStary Sklep
Дата12 октября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1699 "Стрелковая клипа" на аукционе Niemczyk - 13 сентября 2025
Польша Талер 1699 "Стрелковая клипа" на аукционе Niemczyk - 13 сентября 2025
ПродавецNiemczyk
Дата13 сентября 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1699 "Стрелковая клипа" на аукционе Höhn - 24 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1699 "Стрелковая клипа" на аукционе Numedux - 5 апреля 2025
Польша Талер 1699 "Стрелковая клипа" на аукционе Numedux - 5 апреля 2025
ПродавецNumedux
Дата5 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1699 "Стрелковая клипа" на аукционе Wójcicki - 7 марта 2025
Польша Талер 1699 "Стрелковая клипа" на аукционе Wójcicki - 7 марта 2025
ПродавецWójcicki
Дата7 марта 2025
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1699 "Стрелковая клипа" на аукционе Solidus Numismatik - 21 мая 2024
ПродавецSolidus Numismatik
Дата21 мая 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1699 "Стрелковая клипа" на аукционе Höhn - 20 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата20 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1699 "Стрелковая клипа" на аукционе Höhn - 20 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата20 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1699 "Стрелковая клипа" на аукционе Numedux - 12 апреля 2024
Польша Талер 1699 "Стрелковая клипа" на аукционе Numedux - 12 апреля 2024
ПродавецNumedux
Дата12 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1699 "Стрелковая клипа" на аукционе Berk - 13 февраля 2024
ПродавецBerk
Дата13 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1699 "Стрелковая клипа" на аукционе WCN - 13 мая 2023
Польша Талер 1699 "Стрелковая клипа" на аукционе WCN - 13 мая 2023
ПродавецWCN
Дата13 мая 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1699 "Стрелковая клипа" на аукционе Höhn - 6 мая 2023
ПродавецHöhn
Дата6 мая 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1699 "Стрелковая клипа" на аукционе WCN - 19 ноября 2022
Польша Талер 1699 "Стрелковая клипа" на аукционе WCN - 19 ноября 2022
ПродавецWCN
Дата19 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1699 "Стрелковая клипа" на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1699 "Стрелковая клипа" на аукционе Niemczyk - 17 сентября 2022
Польша Талер 1699 "Стрелковая клипа" на аукционе Niemczyk - 17 сентября 2022
ПродавецNiemczyk
Дата17 сентября 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1699 "Стрелковая клипа" на аукционе Künker - 20 июня 2022
ПродавецKünker
Дата20 июня 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1699 "Стрелковая клипа" на аукционе Teutoburger - 27 мая 2022
ПродавецTeutoburger
Дата27 мая 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1699 "Стрелковая клипа" на аукционе Teutoburger - 27 мая 2022
ПродавецTeutoburger
Дата27 мая 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1699 "Стрелковая клипа" на аукционе Höhn - 14 мая 2022
ПродавецHöhn
Дата14 мая 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Августа II Сильного талер 1699 года "Стрелковая клипа"?

По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты талер 1699 года "Стрелковая клипа" составляет 1900 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене талер 1699 года "Стрелковая клипа"?

Информация о текущей стоимости польской монеты талер 1699 года "Стрелковая клипа" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету талер 1699 года "Стрелковая клипа"?

Для продажи талер 1699 года "Стрелковая клипа" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
