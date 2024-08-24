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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

Монеты Филиппин 1897 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 песо 1897 SGV
Средняя цена 220 $
Продажи
8 1045
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