Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

Серебряные монеты 1 песо Альфонсо XIII - Филиппины

type-coin
type-coin

1 песо 1897

Год Знак Описание Продажи Продажи
1897 SGV 8 1045
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Филиппин Каталог монет Альфонсо XIII Все филиппинские монеты филиппинские монеты номиналом 1 песо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск