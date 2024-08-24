Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1805 года JP (Перу, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1805
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1805 года со знаком JP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3067 проданному на аукционе Auction World за 620000 JPY. Торги состоялись 15 июля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (3)
- Aureo & Calicó (17)
- Cayón (8)
- Grün (1)
- Heritage (12)
- HERVERA (4)
- Hess Divo (1)
- ibercoin (2)
- Jesús Vico (1)
- La Galerie Numismatique (1)
- Möller (1)
- Noble Numismatics Pty Ltd (1)
- Nomisma (1)
- Sedwick (1)
- SINCONA (1)
- Soler y Llach (4)
- Stack's (1)
- Tauler & Fau (1)
- UBS (1)
- Varesi (1)
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
1829 $
Цена в валюте аукциона 271000 JPY
Продавец Varesi
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 14 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 18 октября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 апреля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 8 эскудо 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск