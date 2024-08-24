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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1805 года JP (Перу, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1805 года JP - цена золотой монеты - Перу, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1805 года JP - цена золотой монеты - Перу, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1805
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1805 года со знаком JP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3067 проданному на аукционе Auction World за 620000 JPY. Торги состоялись 15 июля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 8 эскудо 1805 JP на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1622 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Перу 8 эскудо 1805 JP на аукционе Auction World - January 28, 2024
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
1829 $
Цена в валюте аукциона 271000 JPY
Перу 8 эскудо 1805 JP на аукционе Varesi - September 20, 2023
Продавец Varesi
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1805 JP на аукционе Auction World - July 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Перу 8 эскудо 1805 JP на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1805 JP на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1805 JP на аукционе La Galerie Numismatique - March 5, 2023
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1805 JP на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1805 JP на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1805 JP на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Перу 8 эскудо 1805 JP на аукционе Hess Divo - June 1, 2022
Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1805 JP на аукционе Heritage - March 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1805 JP на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1805 JP на аукционе Aureo & Calicó - July 8, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1805 JP на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1805 JP на аукционе Soler y Llach - December 14, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 14 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1805 JP на аукционе Auction World - October 18, 2020
Продавец Auction World
Дата 18 октября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1805 JP на аукционе Cayón - June 20, 2020
Продавец Cayón
Дата 20 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1805 JP на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - April 2, 2020
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 апреля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1805 JP на аукционе Jesús Vico - March 5, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1805 JP на аукционе Heritage - August 15, 2019
Перу 8 эскудо 1805 JP на аукционе Heritage - August 15, 2019
Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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