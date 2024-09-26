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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1804 года JP (Перу, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1804 года JP - цена золотой монеты - Перу, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1804 года JP - цена золотой монеты - Перу, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1804
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1804 года со знаком JP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 52384 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2185 USD. Торги состоялись 14 сентября 2006.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 8 эскудо 1804 JP на аукционе Heritage - July 11, 2024
Продавец Heritage
Дата 11 июля 2024
Сохранность AU
Цена
1700 $
Цена в валюте аукциона 1700 USD
Перу 8 эскудо 1804 JP на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1976 $
Цена в валюте аукциона 1850 EUR
Перу 8 эскудо 1804 JP на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1804 JP на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Перу 8 эскудо 1804 JP на аукционе Hess Divo - June 1, 2022
Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1804 JP на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1804 JP на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1804 JP на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1804 JP на аукционе Jesús Vico - March 1, 2018
Продавец Jesús Vico
Дата 1 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1804 JP на аукционе HERVERA - December 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1804 JP на аукционе Soler y Llach - December 18, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность XF
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Перу 8 эскудо 1804 JP на аукционе Jesús Vico - March 3, 2016
Продавец Jesús Vico
Дата 3 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1804 JP на аукционе Heritage - January 4, 2016
Перу 8 эскудо 1804 JP на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Перу 8 эскудо 1804 JP на аукционе Cayón - December 12, 2015
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1804 JP на аукционе Jesús Vico - November 5, 2015
Продавец Jesús Vico
Дата 5 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1804 JP на аукционе Heritage - September 22, 2015
Перу 8 эскудо 1804 JP на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1804 JP на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1804 JP на аукционе Soler y Llach - February 25, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1804 JP на аукционе Sedwick - November 6, 2014
Продавец Sedwick
Дата 6 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Перу 8 эскудо 1804 JP на аукционе Sedwick - November 6, 2014
Продавец Sedwick
Дата 6 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Перу 8 эскудо 1804 JP на аукционе Cayón - November 30, 2013
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1804 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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