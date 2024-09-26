Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1804 года JP (Перу, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1804
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1804 года со знаком JP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 52384 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2185 USD. Торги состоялись 14 сентября 2006.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
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Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность XF45 NGC
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Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
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Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
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Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
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Продавец Jesús Vico
Дата 1 марта 2018
Сохранность XF
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Дата 19 декабря 2017
Сохранность XF
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Дата 18 декабря 2017
Сохранность XF
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Дата 3 марта 2016
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность MS61 PCGS
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Дата 12 декабря 2015
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Дата 5 ноября 2015
Сохранность XF
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Дата 22 сентября 2015
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Дата 26 февраля 2015
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Дата 6 ноября 2014
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Продавец Sedwick
Дата 6 ноября 2014
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