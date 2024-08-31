Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1804 года IJ (Перу, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1804
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1804 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 387 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 18000 EUR. Торги состоялись 28 ноября 2012.
Сохранность
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