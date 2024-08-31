Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1804 года IJ (Перу, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1804 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1804 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1804
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1804 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 387 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 18000 EUR. Торги состоялись 28 ноября 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Jean ELSEN (1)
Перу 8 эскудо 1804 IJ на аукционе Jean ELSEN - March 13, 2020
Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF
Цена
1059 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Перу 8 эскудо 1804 IJ на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1804 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Перу Каталог монет Карла IV Монеты Перу 1804 года Все перуанские монеты перуанские золотые монеты перуанские монеты номиналом 8 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск