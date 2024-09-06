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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1803 года JP (Перу, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1803 года JP - цена золотой монеты - Перу, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1803 года JP - цена золотой монеты - Перу, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1803
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1803 года со знаком JP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 32117 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2880 USD. Торги состоялись 6 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 8 эскудо 1803 JP на аукционе Heritage - December 21, 2023
Продавец Heritage
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
2040 $
Цена в валюте аукциона 2040 USD
Перу 8 эскудо 1803 JP на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
2674 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Перу 8 эскудо 1803 JP на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1803 JP на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Перу 8 эскудо 1803 JP на аукционе Cayón - July 19, 2022
Продавец Cayón
Дата 19 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1803 JP на аукционе Heritage - November 4, 2021
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1803 JP на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1803 JP на аукционе Aureo & Calicó - July 4, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1803 JP на аукционе Heritage - January 3, 2019
Перу 8 эскудо 1803 JP на аукционе Heritage - January 3, 2019
Продавец Heritage
Дата 3 января 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1803 JP на аукционе Heritage - September 11, 2018
Перу 8 эскудо 1803 JP на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1803 JP на аукционе Teutoburger - May 26, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность VF
Цена
Перу 8 эскудо 1803 JP на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1803 JP на аукционе Soler y Llach - May 2, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1803 JP на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1803 JP на аукционе Heritage - January 17, 2018
Перу 8 эскудо 1803 JP на аукционе Heritage - January 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1803 JP на аукционе HERVERA - December 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Перу 8 эскудо 1803 JP на аукционе Soler y Llach - December 18, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Перу 8 эскудо 1803 JP на аукционе Aureo & Calicó - February 9, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 9 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1803 JP на аукционе Aureo & Calicó - May 25, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1803 JP на аукционе Stack's - February 5, 2016
Перу 8 эскудо 1803 JP на аукционе Stack's - February 5, 2016
Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1803 JP на аукционе Cayón - December 12, 2015
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1803 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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