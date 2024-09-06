Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1803 года JP (Перу, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1803
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1803 года со знаком JP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 32117 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2880 USD. Торги состоялись 6 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
2040 $
Цена в валюте аукциона 2040 USD
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
2674 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 января 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 9 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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