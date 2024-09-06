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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1803 года IJ (Перу, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1803 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1803 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1803
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1803 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5073 проданному на аукционе Cayón Subastas за 4350 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Cayón (3)
  • Heritage (3)
  • HERVERA (2)
  • ibercoin (1)
  • Jesús Vico (1)
  • Soler y Llach (2)
  • UBS (1)
Перу 8 эскудо 1803 IJ на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1469 $
Цена в валюте аукциона 1362 EUR
Перу 8 эскудо 1803 IJ на аукционе Jesús Vico - November 24, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
1146 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Перу 8 эскудо 1803 IJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Перу 8 эскудо 1803 IJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1803 IJ на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1803 IJ на аукционе Heritage - May 21, 2015
Перу 8 эскудо 1803 IJ на аукционе Heritage - May 21, 2015
Продавец Heritage
Дата 21 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1803 IJ на аукционе Heritage - March 12, 2015
Перу 8 эскудо 1803 IJ на аукционе Heritage - March 12, 2015
Продавец Heritage
Дата 12 марта 2015
Сохранность VF
Цена
Перу 8 эскудо 1803 IJ на аукционе ibercoin - June 25, 2014
Продавец ibercoin
Дата 25 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1803 IJ на аукционе Cayón - November 30, 2013
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1803 IJ на аукционе HERVERA - October 29, 2013
Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1803 IJ на аукционе HERVERA - May 7, 2013
Продавец HERVERA
Дата 7 мая 2013
Сохранность VF
Цена
Перу 8 эскудо 1803 IJ на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность XF
Цена
Перу 8 эскудо 1803 IJ на аукционе Heritage - May 30, 2008
Перу 8 эскудо 1803 IJ на аукционе Heritage - May 30, 2008
Продавец Heritage
Дата 30 мая 2008
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1803 IJ на аукционе UBS - September 15, 2002
Продавец UBS
Дата 15 сентября 2002
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1803 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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