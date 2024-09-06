Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1803 года IJ (Перу, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1803
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1803 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5073 проданному на аукционе Cayón Subastas за 4350 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.
Сохранность
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- UBS (1)
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 25 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 мая 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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