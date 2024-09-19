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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1801 года IJ (Перу, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1801 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1801 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1801
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1801 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 32335 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3600 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 8 эскудо 1801 IJ на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1618 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Перу 8 эскудо 1801 IJ на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
1524 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Перу 8 эскудо 1801 IJ на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1801 IJ на аукционе Rio de la Plata - June 16, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1801 IJ на аукционе Oslo Myntgalleri - May 7, 2023
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 7 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1801 IJ на аукционе Heritage - April 13, 2023
Продавец Heritage
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1801 IJ на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Перу 8 эскудо 1801 IJ на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Перу 8 эскудо 1801 IJ на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1801 IJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1801 IJ на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1801 IJ на аукционе Tauler & Fau - June 9, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1801 IJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1801 IJ на аукционе Monedalia.es - December 29, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность XF
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Перу 8 эскудо 1801 IJ на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1801 IJ на аукционе Heritage - February 20, 2020
Перу 8 эскудо 1801 IJ на аукционе Heritage - February 20, 2020
Продавец Heritage
Дата 20 февраля 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1801 IJ на аукционе CNG - January 28, 2020
Продавец CNG
Дата 28 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1801 IJ на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1801 IJ на аукционе Stack's - August 16, 2019
Перу 8 эскудо 1801 IJ на аукционе Stack's - August 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1801 IJ на аукционе SINCONA - May 15, 2018
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1801 IJ на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1801 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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