Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1801 года IJ (Перу, Карл IV)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1801
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1801 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 32335 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3600 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Rio de la Plata
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 7 мая 2023
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
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Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 20 февраля 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность AU55 NGC
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