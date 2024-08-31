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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1805 года JP (Перу, Карл IV)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1805
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1805 года со знаком JP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3503 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2185 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 4 эскудо 1805 JP на аукционе Heritage - April 23, 2013
Перу 4 эскудо 1805 JP на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность AU50 NGC
Цена
2115 $
Цена в валюте аукциона 2115 USD
Перу 4 эскудо 1805 JP на аукционе Stack's - April 20, 2005
Перу 4 эскудо 1805 JP на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU50 NGC
Цена
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