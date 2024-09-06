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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1804 года JP (Перу, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1804 года JP - цена золотой монеты - Перу, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1804 года JP - цена золотой монеты - Перу, Карл IV

Фотография: MARTÍ HERVERA S.L

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1804
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1804 года со знаком JP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 315 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 4000 EUR. Торги состоялись 14 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Jesús Vico (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Soler y Llach (1)
Перу 4 эскудо 1804 JP на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Перу 4 эскудо 1804 JP на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
711 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Перу 4 эскудо 1804 JP на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
4381 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Перу 4 эскудо 1804 JP на аукционе Heritage - September 11, 2018
Перу 4 эскудо 1804 JP на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Перу 4 эскудо 1804 JP на аукционе Jesús Vico - June 7, 2018
Продавец Jesús Vico
Дата 7 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Перу 4 эскудо 1804 JP на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Перу 4 эскудо 1804 JP на аукционе Soler y Llach - February 25, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1804 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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