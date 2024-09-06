Перу Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1804 года JP (Перу, Карл IV)
Фотография: MARTÍ HERVERA S.L
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Карл IV
- Номинал 4 эскудо
- Год 1804
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1804 года со знаком JP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 315 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 4000 EUR. Торги состоялись 14 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
4381 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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