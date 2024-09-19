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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1802 года IJ (Перу, Карл IV)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1802
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1802 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3083 проданному на аукционе Auction World за 492000 JPY. Торги состоялись 15 октября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (1)
  • GINZA (1)
Перу 4 эскудо 1802 IJ на аукционе GINZA - November 3, 2018
Продавец GINZA
Дата 3 ноября 2018
Сохранность XF40 NGC
Цена
Перу 4 эскудо 1802 IJ на аукционе Auction World - October 15, 2017
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2017
Сохранность XF40 NGC
Цена
4400 $
Цена в валюте аукциона 492000 JPY

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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