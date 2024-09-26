Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Перу Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1798 года IJ (Перу, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1798 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1798 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV

Фотография: MARTÍ HERVERA S.L

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1798
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1798 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3829 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 420 EUR. Торги состоялись 1 июля 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • HERVERA (2)
  • Soler y Llach (2)
Перу 4 эскудо 1798 IJ на аукционе HERVERA - July 2, 2015
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2015
Сохранность VF
Цена
465 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Перу 4 эскудо 1798 IJ на аукционе Soler y Llach - July 1, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность VF
Цена
467 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Перу 4 эскудо 1798 IJ на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
Перу 4 эскудо 1798 IJ на аукционе Soler y Llach - February 25, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Перу Каталог монет Карла IV Монеты Перу 1798 года Все перуанские монеты перуанские золотые монеты перуанские монеты номиналом 4 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск