Перу Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1795 года IJ (Перу, Карл IV)
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Карл IV
- Номинал 4 эскудо
- Год 1795
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1795 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5056 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1200 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.
Сохранность
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