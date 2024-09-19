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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1794 года IJ (Перу, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1794 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1794 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1794
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1794 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 238 проданному на аукционе Monedalia.es за 1600 EUR. Торги состоялись 21 марта 2024.

Сохранность
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  • Cayón (1)
  • Monedalia.es (1)
Перу 4 эскудо 1794 IJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Перу 4 эскудо 1794 IJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
1750 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Перу 4 эскудо 1794 IJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
921 $
Цена в валюте аукциона 960 EUR
Перу 4 эскудо 1794 IJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Перу 4 эскудо 1794 IJ на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
Перу 4 эскудо 1794 IJ на аукционе Aureo & Calicó - September 15, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 сентября 2009
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1794 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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