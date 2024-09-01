Перу Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1791 года IJ "Тип 1789-1791" (Перу, Карл IV)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Карл IV
- Номинал 4 эскудо
- Год 1791
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1791 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 900 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 1500 EUR. Торги состоялись 22 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
1669 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность XF
Цена
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