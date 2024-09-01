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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1791 года IJ "Тип 1789-1791" (Перу, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1791 года IJ "Тип 1789-1791" - цена золотой монеты - Перу, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1791 года IJ "Тип 1789-1791" - цена золотой монеты - Перу, Карл IV

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1791
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1791 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 900 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 1500 EUR. Торги состоялись 22 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 4 эскудо 1791 IJ на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
1668 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Перу 4 эскудо 1791 IJ на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
1669 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Перу 4 эскудо 1791 IJ на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Перу 4 эскудо 1791 IJ на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность XF
Цена
******
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Перу 4 эскудо 1791 IJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Перу 4 эскудо 1791 IJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1791 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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