Перу Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1807 года JP (Перу, Карл IV)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1807
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 2 эскудо 1807 года со знаком JP. Это золотая монета периода Карла IV
Сохранность
- Все фирмы
- Cayón (1)
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