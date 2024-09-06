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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1805 года JP (Перу, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1805 года JP - цена золотой монеты - Перу, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1805 года JP - цена золотой монеты - Перу, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1805
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 2 эскудо 1805 года со знаком JP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 617 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 420 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.

Сохранность
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  • Cayón (1)
Перу 2 эскудо 1805 JP на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
560 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Перу 2 эскудо 1805 JP на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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