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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1802 года IJ (Перу, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1802 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1802 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1802
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 2 эскудо 1802 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV

Сохранность
  • Все фирмы
  • Cayón (1)
Перу 2 эскудо 1802 IJ на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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