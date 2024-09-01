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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1800 года IJ (Перу, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1800 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1800 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV

Фотография: MARTÍ HERVERA S.L

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1800
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 2 эскудо 1800 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 593 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 650 EUR. Торги состоялись 25 октября 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • HERVERA (2)
  • Soler y Llach (2)
Перу 2 эскудо 1800 IJ на аукционе HERVERA - February 26, 2013
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
484 $
Цена в валюте аукциона 370 EUR
Перу 2 эскудо 1800 IJ на аукционе Soler y Llach - February 25, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
Перу 2 эскудо 1800 IJ на аукционе HERVERA - October 25, 2012
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2012
Сохранность VF
Цена
843 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Перу 2 эскудо 1800 IJ на аукционе Soler y Llach - October 24, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2012
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1800 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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