Перу Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1800 года IJ (Перу, Карл IV)
Фотография: MARTÍ HERVERA S.L
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1800
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 2 эскудо 1800 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 593 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 650 EUR. Торги состоялись 25 октября 2012.
Сохранность
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- HERVERA (2)
- Soler y Llach (2)
Где продать?
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