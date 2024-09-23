Перу Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1798 года IJ (Перу, Карл IV)
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1798
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 2 эскудо 1798 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 174 проданному на аукционе Monedalia.es за 575 EUR. Торги состоялись 21 марта 2024.
Сохранность
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Где продать?
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