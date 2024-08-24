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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1795 года IJ (Перу, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1795 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1795 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV

Фотография: MARTÍ HERVERA S.L

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1795
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 2 эскудо 1795 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3448 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 250 EUR. Торги состоялись 7 мая 2013.

Сохранность
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  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (1)
Перу 2 эскудо 1795 IJ на аукционе HERVERA - May 7, 2013
Продавец HERVERA
Дата 7 мая 2013
Сохранность VF
Цена
327 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Перу 2 эскудо 1795 IJ на аукционе Soler y Llach - May 6, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2013
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1795 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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