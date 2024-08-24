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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1794 года IJ (Перу, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1794 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1794 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1794
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 2 эскудо 1794 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 33051 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2040 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Sedwick (1)
Перу 2 эскудо 1794 IJ на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
2040 $
Цена в валюте аукциона 2040 USD
Перу 2 эскудо 1794 IJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
1581 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Перу 2 эскудо 1794 IJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Перу 2 эскудо 1794 IJ на аукционе Sedwick - May 1, 2014
Продавец Sedwick
Дата 1 мая 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Перу 2 эскудо 1794 IJ на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1794 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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