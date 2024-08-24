Перу Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1794 года IJ (Перу, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1794
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 2 эскудо 1794 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 33051 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2040 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
2040 $
Цена в валюте аукциона 2040 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
1581 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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