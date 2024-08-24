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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1791 года IJ (Перу, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1791 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1791 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1791
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 2 эскудо 1791 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31277 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1528 USD. Торги состоялись 8 сентября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Перу 2 эскудо 1791 IJ на аукционе Goldberg - June 21, 2023
Продавец Goldberg
Дата 21 июня 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
1150 $
Цена в валюте аукциона 1150 USD
Перу 2 эскудо 1791 IJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
979 $
Цена в валюте аукциона 1020 EUR
Перу 2 эскудо 1791 IJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Перу 2 эскудо 1791 IJ на аукционе Heritage - September 13, 2016
Перу 2 эскудо 1791 IJ на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Перу 2 эскудо 1791 IJ на аукционе Goldberg - June 8, 2016
Продавец Goldberg
Дата 8 июня 2016
Сохранность AU50 PCGS
Цена
Перу 2 эскудо 1791 IJ на аукционе Goldberg - June 3, 2014
Перу 2 эскудо 1791 IJ на аукционе Goldberg - June 3, 2014
Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2014
Сохранность AU50 PCGS
Цена
Перу 2 эскудо 1791 IJ на аукционе Stack's - November 18, 2012
Перу 2 эскудо 1791 IJ на аукционе Stack's - November 18, 2012
Продавец Stack's
Дата 18 ноября 2012
Сохранность AU50 PCGS
Цена
Перу 2 эскудо 1791 IJ на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность VF
Цена
Перу 2 эскудо 1791 IJ на аукционе Heritage - September 21, 2008
Перу 2 эскудо 1791 IJ на аукционе Heritage - September 21, 2008
Продавец Heritage
Дата 21 сентября 2008
Сохранность XF45 NGC
Цена
Перу 2 эскудо 1791 IJ на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Перу 2 эскудо 1791 IJ на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1791 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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