Перу Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1791 года IJ (Перу, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1791
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 2 эскудо 1791 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31277 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1528 USD. Торги состоялись 8 сентября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Goldberg
Дата 21 июня 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
1150 $
Цена в валюте аукциона 1150 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Где продать?
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